حقوق النواب: عرض 3 تقارير على الجلسة العامة بشأن زيارات اللجنة الميدانية

جاء ذلك فى تصريحات له، على هامش زيارة وفد اللجنة لمدينة برج العرب، بصحبة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، فى إطار الزيارة التى تقوم بها اللجنة للمحافظة والتى استغرقت يومين.
وأوضح رضوان، أن التقرير الذى سيتم تقديمه لهيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، سيتضمن عددا من التوصيات والملاحظات، التى دونها أعضاء اللجنة خلال تلك الزيارة.
كما أشار إلى أن مشروعات حياة كريمة إنجاز كبير للدولة المصرية، وانتصار لحقوق إنسان المواطنين.
وتهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر.
وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية، التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.
ويضم الوفد البرلمانى كل من النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، والنائب أيمن أبو العلا، والنائب محمد عبد العزيز، والنائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، والنواب أعضاء اللجنة نانسى نعيم ومرثا محروس ومحمد سلطان وأحمد نشأت منصور عبد النعيم حامد وآيات الحداد ومحمود عصام وياسر الهوارى، والنائب العمدة نشأت فؤاد عباس.
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