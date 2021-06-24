وزير الكهرباء: 25 مليار جنيه تكلفة تحسين التيار بقرى حياة كريمة بالمرحلة...

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن زيادة الأسعار فى الكهرباء وفقا لخطة مقسمة على 5 سنوات، وتثبيت أسعار الكهرباء للصناعات حتى مرور 5 سنوات، مضيفا أن استهلاك شهر يوليو يطبق عليه الزيادة فى أسعار الكهرباء.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن الوزارة لديها شفافية مطلقة فى زيادة أسعار الكهرباء، متابعا: "الرئيس عبد الفتاح السيسى قال مسألة الكهرباء أمن قومى لابد أن تكون على طريق واحد ولا يأتى استثمار بدون وجود طاقة كهربائية منتظمة".

وتابع الوزير قائلا: "مشروع الطاقة الشمسية بأسوان بحمولة 1465 ميجا وات، وجعلنا القطاع الخاص يلعب دورا أساسيا فى هذا المجال، والدولة أتاحت الفرصة لجميع المستثمرين فى مجالات الطاقة المتجددة، وهناك تحول غير مسبوق فى إنتاج الطاقة".

وأوضح: "تحسين شبكات التوزيع بحوالى 36 مليار جنيه خلال الثلاثة سنوات الماضية، وهناك استقرار كامل بالكهرباء، ولدينا خطوط 500 كيلو وات على البحر الأحمر، وخطوط 500 كيلو وات على البحر الأبيض المتوسط، ونشارك فى مبادرة حياة كريمة وتم رصد 25 مليار جنيه لتحسين القرى المتوقعة فى المرحلة الأولى، وفى جميع المراحل 75 مليار جنيه لتحسين شبكات الجهد المتوسط أى بنسبة 10% من الرقم الذى تم رصده للمبادرة".

وأكد: "بنبنى مركز تحكم فى العاصمة الإدارية، للتحكم فى جميع الأشياء ومركز تبادلى ويدار على أحدث تكنولوجيا، ومتوقع خلال 18 شهرا يدخل فى الخدمة".