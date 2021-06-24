الإسكان الاجتماعى: طرح وحدات بالعلمين الجديدة تبدأ من 200 لـ450 ألف جنيه 

قالت مى عبد الحميد، الرئيس التفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إنه سيتم إطلاق مبادرة بفائدة 3% على 30 عاما على الوحدات خلال أيام، مضيفا أن شروط التعاقد من سن 20 لـ50 سنة، ولكن تم مد السن للمتقدمين الذين يصل سنهم إلى 55 عاما وسيتم استلام وحداتهم.
وأضافت الرئيس التفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن هناك طرح إسكان اجتماعى بمدينة العلمين، وهناك عدة شرائح اجتماعية مختلفة ومتعددة، بالإضافة إلى أن هناك شقق ثمنها من 200 ألف جنيه إلى 450 ألف جنيه بمدينة العلمين.
وتابعت قائلة: "سلمنا 400 ألف وحدة فى الفترة الماضية، وهناك 150 ألف وحدة هيتم تسليمهم هذا العام، ولدينا 300 ألف وحدة فى الإعلان الأخير، و700 ألف وحدة سيتم الانتهاء من تسليمهم بالكامل فى 2024".
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