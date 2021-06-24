الخميس المقبل.. الكهرباء تطبيق أسعار الزيادات الجديدة 

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق أسعار الزيادات الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء، اعتبارا من الخميس 1 يوليو والتى تم الإعلان عنها خلال الموتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن خطة الدولة لرفع الدعم حتى 2025 في يوليو الماضي، وتطبق على العدادات مسبوقة الدفع في الأول من يوليو، أما العدادات التقليدية التى تعمل بنظام الفواتير سيتم تطبيق الزيادة عليها بدءا من فاتورة كهرباء أول أغسطس التى تمثل استهلاك شهر يوليو المقبل.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن العام الماضي عن أسعار الكهرباء لمدة خمس سنوات مقبلة، موكدا أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ خطة الدولة لرفع الدعم تدريجيا والتى تنتهي في يوليو 2025.

وأشار إلى أنه وفقا لهيكلة الأسعار فإن بعض الأسعار سوف تظل ثابتة كما هي، مثل الاستهلاكات الصناعية والتى سوف تكون بنفس السعر الحالي حتى عام 2025.

وبالنسبة للقطاع المنزلي، فإن المشترك الذي يزيد استهلاكه عن 1000 كيلو وات شهريًا لن تشهد تلك الشريحة زيادات جديدة في الأسعار، ويكون سعر الكيلو وات ساعة كما هو حاليا بـ 145 قرشًا.

وعن أسعار الكهرباء للقطاع التجاري والمحال، تثبيت جميع الشرائح الاستهلاكية لهذا النشاط تشجيعًا للاقتصاد وتخفيفًا من أعباء القطاع التجاري، خاصة في ظل استمرار التداعيات السلبية لفيروس كورنا منذ بداية العام الماضي.

ولا يوجد زيادة جديدة أيضًا في أسعار بيع الطاقة الكهربائية على الجهود العالي والفائق والمتوسط؛ وتوضح "البوابة نيوز " أسعار شرائح الكهرباء التي سيتم تطبيقها في يوليو 2021 وستكون كالاتي:

-الشريحة الأولى وتكون من صفر إلى 50 كيلو وات، وسعر تلك الشريحة حاليا 38 قرشا، وفي أول يوليو المقبل ستكون 48 قرشا.

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات وسعرها حاليا 48 قرشا، وفي يوليو 2021 ستكون 58 قرشا.

-الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات، وسعرها حاليًا 65 قرشا، وفي يوليو المقبل ستكون 77 قرشًا.

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات وسعرها حاليا 96 قرشا، ومع الزيادة الجديدة ستكون 106 قرشًا.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات، وسعرها حاليا 118 قرشا وفي شهر يوليو المقبل إلى 128 قرشًا.

- الشريحة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات، وأصحاب تلك الشريحة لا يحصلون على دعم، وسعرها حاليا 118 قرشًا، وبعد أول يوليو ستكون 128 قرشًا.

- ومن صفر لأكثر من 1000 وأصحاب تلك الشريحة أيضًا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح، وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي حاليًا 145 قرشًا.

جدير بالذكر، ان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلن العام الماضي أسعار شرائح الكهرباء للعام المالى الجديد والقادم وحتى نهاية خطة رفع الدعم في يوليو 2025، مرددا " نتعامل بشفافية مع المواطنينن " والأسعار قلتلكم عليها قبل كده.

وأكد أن من يحدد قيمة فاتورة الكهرباء هو المشترك نفسه من خلال طبيعة استهلاك الكهرباء ومدى وعيه بطرق الترشيد السليمة التى لا توثر على طبيعة استهلاكه ولكنها تحسن استخدام الطاقة، موكدا أن الفئات الأكثر احتياجا والتى تمثل أول شريحتين من صفر إلى 50 وحتى 100 كيلو وات ساعة ستستمر في الحصول على دعم مادى من الدولة حتى بعد انتهاء خطة رفع الدعم في 2025.