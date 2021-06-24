قطع المياه عن المنيب والطالبية و14 منطقة أخرى بالجيزة لمدة 10 ساعات غدا

أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بقطع المياه غدا عن 16 منطقة لمدة 10 ساعات، وذلك اعتبارا من الساعة 10 مساء الجمعة حتى الساعة 8 صباح السبت اليوم التالى، مشيرة إلى أن سبب الانقطاع لغلق المياه عن الخط الرئيسى قطر 1200 مم لحين تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم المغذى لمنطقة الكنيسة، ضمن أعمال مشروع محور ترعة الزمر التى تستلزم القيام بتخفيض منسوب خط مياه الشرب قطر 1200 مم القائم أعلى ترعة الزمر أمام شارع العدوى سليم نظرا لوجود تعارض مع خط مياه قطر 400 مم.

ونوهت محافظة الجيزة، أن المناطق المقرر قطع المياه عنها هي (الزهراء - المنيب – القصبجى - أرض البحر - العمرانية الغربية – الطالبية (هرم) - نزلة السيسى - شارع البطران - كفر المنفى – كفر الجبل – الكوم الأخضر – المريوطية (هرم) - مشعل – شارع زغلول - شارع اللبينى - العروبة ومتفرعاته من الطالبية حتى المريوطية).

من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة فور انتهاء الأعمال.

كما كلف المحافظ، رئيس حى العمرانية بالتواجد الميدانى وإزالة أى معوقات لحين الانتهاء من الأعمال.

وأهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وستقوم شركة مياة الشرب بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.