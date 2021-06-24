خاص لـ دوت الخليج: الفنانة دلال عبد العزيز لم تغادر الرعاية المركزة حتى الآن

/637246/خاص-لـ-تحيا-مصر-الفنانة-دلال-عبد-العزيز-لم-تغادر-الرعاية-المركزة-حتى-الآن

نفى مصدر مقرب من الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز لموقع دوت الخليج مغادرتها الرعاية المركزة الموجودة بها باحدى المستشفيات.

وأكد المصدر أن وضع الفنانة يصنف الآن بأن الحالة لازالت حرجة وغير قادرة على التحرك بعد وجرى نقلها لغرفة اخرى داخل جناح الرعاية المركزة بالمستشفى وليس كما تردد تم نقلها إلى غرفة عادية.

موقع دوت الخليج يرصد أخر تطورات حالة الفنانة دلال عبد العزيز

هذا وتوفي الفنان المصري سمير غانم في مستشفى بالقاهرة، متأثرا بإصابته بمرض كوفيد-19، وتم إخفاء الخبر عن زوجته دلال عبد العزيز نظرا لتدهور صحتها.

وكان الممثل الشهير، وزوجته الممثلة دلال عبد العزيز، قد نُقلا إلى المستشفى قبل نحو 3 أسابيع بعد تدهور حالتهما الصحية جراء الإصابة بفيروس كورونا.