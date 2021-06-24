هند صبري تحصد على لقب سفيرة النوايا الحسنة وشهادة نوبل للسلام..تفاصيل

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حصدت الفنانة التونسية هند صبري تزامنًا مع اليوم الخميس على لقب سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فضلًا عن حصولها على شهادة جائزة نوبل للسلام من البرنامج تقديرًا لمساهمتها في حصول البرنامج على جائزة نوبل للسلام لعام 2020.

دوت الخليج يكشف حصول الفنانة هند صبري على جائزة نوبل للسلام فضلا عن تلقيبها بسفيرة النوايا الحسنة

أعربت الفنانة هند صبري عن فخرها بالمشاركة في برنامج الأغذية العالمي وعن سعادتها بحصوله على جائزة نوبل للسلام قائلة: "مبروك لبرنامج الأغذية العالمي ولجميع زملائي الذين نالوا هذا الشرف من خلال عملهم على توفير حياة أفضل للناس، ومنحنا عالمًا أفضل، عالمٌ خالٍ من الجوع.. أنا فخورة جداً لأني جزء من هذه الأسرة".

وأضافت "أفكر اليوم في جميع الناس الذين قابلتهم والذين يعملون مع برنامج الأغذية العالمي، سواء في مخيمات اللاجئين، أو في مكاتب البرنامج في العديد من البلدان التي زرتها.. هذه الجائزة لنا جميعًا، خاصة للرجال والنساء الذين اختاروا خدمة المحتاجين على مدار 24 ساعة يوميًا.. وأيضاً لكل من يقومون بإيصال الغذاء كل يوم برًا وبحرًا وجوًا".

معلومات عن برنامج الأغذية العالمي

برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة هو الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2020، وهو أكبر منظمة إنسانية في العالم تقوم بإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ وتستخدم المساعدة الغذائية من أجل تمهيد السبيل نحو السلام والاستقرار والازدهار للناس الذين يتعافون من النزاعات والكوارث وآثار تغيّر المناخ.

ويقوم برنامج الأغذية العالمي يوميًا بتحريك ما يصل إلى 5600 شاحنة و30 سفينة و100 طائرة، من أجل إيصال الغذاء والمساعدات الأخرى لأكثر من 115 مليون شخص في أكثر من 80 بلدًا، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعمل برنامج الأغذية العالمي في 13 بلدًا وفي بعض من أصعب المناطق في العالم بسبب النزاعات الدائرة بالإضافة إلى النزوح الجماعي طويل الأمد، ويهدف البرنامج إلى دعم أكثر من 30 مليون شخص في المنطقة هذا العام.

ومُنحت جائزة نوبل للسلام لعام 2020 لبرنامج الأغذية العالمي لجهوده في تعزيز السلام مع تسليط الضوء على الروابط بين الصراع والجوع.