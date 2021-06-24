/637249/الصحة-العالمية-جرعات-سنوية-من-لقاح-كورونا-لكبار-السن-واصحاب-الامراض-المزمنة-للوقاية-من-السلالات-المتحورة

كشفت منظمة الصحة العالمية انها تتوقع احتياج بعض الفئات الضعيفة مناعيا ، وخاصة المسنين، إلى جرعة سنوية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد ،وذلك للحفاظ على كبار السن واصحاب الامراض المزمنة من الاصابة بالسلالات المتحورة.

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منظمة الصحة العالمية

ومن المقرر أن يبحث مجلس إدارة التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، الخميس تقرير يتضمن التقديرات الجديدة للمنظمة، الذي يشارك منظمة الصحة في قيادة برنامج "كوفاكس" للقاحات،فضلا عن أن هذه اللقاحات تخضع للتغيير .

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وكانتا "مودرنا"، و"فايزر" الشركتان المصنعتان للقاحات مع شريكتهما الألمانية "بينوتك"، قالتا إن العالم سيحتاج قريبا لجرعات إضافية للحفاظ على مستوى عال من المناعة، لكن الأدلة على ذلك لا تزال غير واضحة.

ويوضح التقرير أن منظمة الصحة العالمية تفكر جديا في جرعات سنوية إضافية للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة وفق "سيناريو إرشادي" الأساسي، وجرعات إضافية كل عامين للناس عامة، لافتا إلى أن ستواصل السلالات المتحورة الظهور، وسيتم تطوير اللقاحات بشكل منتظم لمواكبة تلك التهديدات.

ورفضت منظمة الصحة العالمية التعليق على محتوى الوثيقة الداخلية، فيما لم يرد تحالف (جافي) على طلب للتعليق حتى الآن.

والوثيقة المؤرخة في الثامن من يونيو ولا تزال "قيد التطوير"، تتنبأ أيضا بإنتاج 12 مليار جرعة لقاح مضاد لكورونا عالميا في العام المقبل، وفق الأوضاع الطبيعية.