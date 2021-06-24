/637250/يورو-2020-الاتحاد-الأوروبي-يلغي-عرض-الكحول-أمام-اللاعبين-المسلمين

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن إلغاء تقديم المشروبات الكحولية أمام اللاعبين المسلمين في المؤتمرات الصحفية لبطولة أمم أوروبا، بعد عدم قبول اللاعبين المسلمين في في المؤتمرات الصحفية، بتقدم المشروب أمامهم ويأتي على رأسهم الفرنسي بول بوجبا، ويستعرض دوت الخليج أبرز المواقف التي أدت إلى هذا القرار.

عقد المنتخب البرتغالي بقيادة المدير الفني للفريق فرناندو سانتوس، وبجانبه قائد الفريق كريستيانو رونالدو، في الرابع عشر من يونيو الجاري، استعدادا لمباراة المنتخب مع منتخب هنغاريا، في لقاء الجولة الأولى من المجموعة الخامسة من بطولة أمم أوروبا.

وجاء رد فعل غريب من كريستيانو رونالدو في بداية حضورة المؤتمر الصحفي، والذي إنكشف بعد عدة ثواني من جلوسة، وهو وجود المشروبات الغازية أمامة في المؤتمر، وقبل بداية المؤتمر قام بإبعادها من أمامه ووضع المياه بدلاً منها.

بوجبا يبعد الكحول

ابعد الفرنسي بول بوجبا في المؤتمر الصحفي في بداية أول مباراة لمنتخب بلاده، قنانة مشروبات كحولية، من أمامه، وجاء مردود الجمهور علي تصرف بوجبا هو الإبتعاد عن المشروبات الكحولية مما جعل تلك الشركات تصل خسائرها في الفترة السابقة إلى 4 مليار دولار.

المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 من بطولة يورو 2020

المجموعة الأولى:

تأهل المنتخب الإيطالي كأول في المجموعة برصيد 9 نقاط.

وتأهل المنتخب الويلزي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

وتأهل المنتخب السويسري كأفضل ثالث برصيد 4 نقاط.

المجموعة الثانية:

تأهل المنتخب البلجيكي كأول للمجموعة برصيد 9 نقاط.

وتأهل المنتخب الدنماركي كثاني للمجموعة برصيد 3 نقاط.

المجموعة الثالثة:

تأهل المنتخب الهولندي كأول برصيد 9 نقاط.

وتاهل المنتخب النمسا كثاني برصيد 6 نقاط.

منتخب أوكرانيا كأفضل ثالث برصيد 3 نقاط.

المجموعة الرابعة:

تاهل المنتخب إنجلترا كأول برصيد 7 نقاط .

وتأهل المنتخب الكرواتي كثاني برصيد 4 نقاط .

وتأهل المنتخب لتشيك كأفضل ثالث برصيد 4 نقاط .

المجموعة الخامسة:

تأهل المنتخب السويدي كأول برصيد 7 نقاط .

وتأهل المنتخب الإسباني كثاني برصيد 5 نقاط .

المجموعة السادسة

تأهل المنتخب الفرنسي كأول برصيد 5 نقاط .

تأهل المنتخب الألماني كثاني برصيد 4 نقاط .

وتأهل المنتخب البرتغالي كأفضل ثالث برصيد 4 نقاط .