/637251/شقيق-ياسمين-عبدالعزيز-يرد-على-اتهامات-ليلى-حلاوة-ساندتيها-ليه-بعد-الطلاق

شهدت الفترة الأخيرة حالة من التوتر بين عائلة محمد حلاوة وطليقته الفنانة الشهيرة ياسمين عبدالعزيز والتي كانت آخرها اتهام ليلى حلاوة بمحاولة ياسمين عبد العزيز المستمرة للإيقاع بينهم وبين والدها، ولكن حرص وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة للرد على مهاجمي شقيقته منذ خلق تلك الأزمة فخرج ليرد على تصريحات ليلى موضحًا ضرورة إلتزام الصمت والغلق عن هذه المواضيع.

دوت الخليج يكشف رد شقيق ياسمين عبدالعزيز على تصريحات ليلى محمد حلاوة طليق الفنانة

كتب وائل عبدالعزيز عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ردًا على ليلى محمد حلاوة قائلًا: "حق الرد على موضوع الأستاذة المحترمة بنت الناس المحترمين .. يا أستاذة ليلى ده عيد ميلاد سيف ابن اختي وكان بعد طلاق ياسمين بمدة طويلة بحضور صحاب كتيرة وشهود على وجودك أنا بقى مش عارف هو حضرتك كنتي فرحانة في الصور معانا عشان فرحتنا وبتحبينا زي ما كنتي طول عمرك بتقولي والا لرجوع والدك الي إحنا خاطفينه منك الصراحة، ولو ياسمين بتحاربك طوال ال ١٧ سنه جايا ليه بعد الطلاق تسانديها انتي وجوز حضرتك".

وأضاف: "ياريت نراعي العشرة والسنين ونراعي أن الطرفين متجوزين حاليا ونقفل على كدة لأن أنا اللي هرد مش هيا خالص .. هو أنا مش فاهم الحقيقه ليه كل الهجوم ده عليها وهيا لحد الآن مغلطتش في أي شخص بأي شيء .. شيء غريب فعلا، عمومًا عفا الله عما سلف".

ليلى حلاوة تهاجم ياسمين عبدالعزيز

وكان قد كتبت ليلى حلاوة خلال خاصية استوري على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مهاجمة ياسمين عبد العزيز قائلة: "إوعي تدّعي حاجة مش فيكي أنت عمرك ما كنتي كويسة مع حد.. أنت اللي خطفتي بابانا مننا من 17 سنة، وكانت أمي على ذمته وحاولتي طول الـ17 سنة تقطعي علاقتنا ببابانا وحاربتينا وأذتينا كتير".

واضافت: "الناس العادية مش عارفة حاجة بس الناس اللي حوالينا عارفين كل حاجة.. ياريت تبطلي أذى بدل ما نعرف الكل.. أنت اللي قاطعانا عن إخواتنا من يوم ما اتولدوا وكفاية اللي عملتيه في شرم الشيخ من شهر معايا قدام الناس كلها.. عيب وكفاية وبطلي تظهري بصورة مش حقيقتك".

الجدير بالذكر، أنه اشتعلت النيران بين عائلة محمد حلاوة والفنانة الكبيرة ياسمين صبري منذ أن فاجئت الإعلامية بوسي شلبي بمقابلة خاصة مع ريهام حجاج التي تزوجها محمد حلاوة بعد طلاقة من عبدالعزيز، لتبدأ المنازعات بين عائلة حلاوة من زوجته حجاج وابنته ليلى وشقيقته لمياء، وبين عائلة ياسمين عبد العزيز المكونة منها ومن شقيقها.