/637245/نشرة-أخبار-الزمالك-اليوم-الخميس-كارتيرون-يجتمع-باللاعبين-وشيكابالا-يثير-الجدل-وأزمة-إذاعة-مباراة-مصر-المقاصة-وظهور-نجل-طارق-حامد

شهد النادي الزمالك اليوم الخميس24/6/2021 العديد من الأخبار والأحداث التي تخص القلعة البيضاء سواء اخبار الفريق أو أزمة مصر المقاصة والزمالك في إذاعة المباراة.

ويرصد دوت الخليج نشرة أخبار نادي الزمالك اليوم الأثنين:

كارتيرون يعقد جلسة مع لاعبين الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس.

وشهدت الجلسة حديثا سريعا من كارتيرون مع اللاعبين حول الفقرات الفنية والبدنية المراد تنفيذها خلال مران اليوم ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

شيكابالا يثير الجدل داخل مران الزمالك

نشرت الصفحة الرسيمة لنادي الزمالك صورة تجمع محمود شيكابالا لاعب الفريق مع طفل في التدريبات الجماعية للفارس الابيض، وعلقة الصفحة الرسمية”:أبناء المحاربين لا يحبون إلا مجاورة الأساطير".

بنود اتفاق أشرف بن شرقي للتجديد مع الزمالك

يستعد نادي الزمالك لتجديد عقد اللاعب أشرف بن شرقي مع القلعة البيضاء ، في إطار حرص الفارس الأبيض استمرار القوام الأساسي بالنادي خاصة بعد أنباء رحيل فرجاني ساسي.

مصر المقاصة يرفض إذاعة مباراة الزمالك بالدوري

كشف عصام سراج مدير التعاقدات والتسويق داخل نادي مصر المقاصة عن ازمة قد تحدث خلال الساعات المقبلة بسبب مستحقات النادي لدى الشركة الراعية والتي قد يترتب عليها عدم إذاعة مباراة الزمالك ومصر المقاصة القادمة في الدوري

وقال عصام سراج في تصريحات يرصدها دوت الخليج : "خاطبنا الشركة الراعية بريزنتيشن واتحاد الكرة بشأن مستحقات الفريق للشركة ، وكذلك أخبرناهم أن المباراة لن تذاع"

نجل طارق حامد يخطف الأنظار في الزمالك

تواجد اسر نجل طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المران الجماعي للفريق اليوم الخميس حيث رحب الجهاز الفني واللاعبين بنجل طارق حامد، وحرص نجوم الزمالك على التقاط الصورة التذكارية معه قبل انطلاق المران.

تدريبات الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال، خلال مران اليوم الخميس.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية بالكرة وبدون الكرة، حيث يسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق إلى ارتفاع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعدادا للقاء مصر المقاصة القادم.