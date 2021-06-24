/637254/الزمالك-يواصل-إستعداداته-لمصر-المقاصة-في-الخامسة-مساء-غد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية غدا الجمعة في تمام الساعة الخامسة مساء على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، بعد خوض تدريبا خفيفة أجراها لاعبي الفريق اذين شاركو في مباراة مصر المقاصة في بطولة كأس مصر تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، ويستعرض دوت الخليج أبرز تطورات القلعة البيضاء.

يستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، ويشهد على اللقاء بين الفريقين ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك والمقاصة في الكأس

حقق الزمالك الفوز علي فريق مصر المقاصة في لقاء الدور الربع نهائي من بطولة كأس مصر، وشهد على اللقاء ستاد السويس الجديد، بنتيجة هدفين دون رد، وسجل الهدفين في اللقاء المتألق يوسف أوبامان ليحجز مقعد في الدور النصف نهائي من البطولة.

الهدف الأول

جاء الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة السابعة والخمسون الهدف الأولي عن طريق يوسف أوباما من خلال عبدالشافي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار وصلت لسيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء فهيئها بصدره لأوباما الذي سددها داخل الشباك.

الهدف الثاني

سجل يوسف أوباما الهدف الثاني في المباراة، وفي رصيده في اللقاء، في الدقيقة الواحد والستون من عمر المباراة من خلال محمد عبد الشافي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار قابلها أوباما برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس داخل الشباك.

تدريبات الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الخميس بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.