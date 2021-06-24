حقوق النواب خلال زيارتها للمنطقة الشمالية:مشروعات حياة كريمة  طاقة أمل جديدة لأهل الإسكندرية«صور»

/637257/حقوق-النواب خلال-زيارتها-للمنطقة-الشماليةمشروعات-حياة-كريمة- طاقة-أمل-جديدة لأهل-الإسكندريةصور

شهدت زيارة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،برئاسة النائب طارق رضوان ، للمنطقة الشمالية العسكرية اشادات واسعة بالحهود الكبيرة التي بذلتها المنطقة الشمالية العسكرية ، في تنفيذ مشروع بشائر الخير مؤكدين أن تلك الإنجازات طاقة امل جديدة تفتح أبواب الخير لاهل الإسكندرية.

جاء ذلك خلال استماع اللجنه لعرض مشروعات حياة كريمة وبشائر الخير محافظة الإسكندرية بحضور رئيس المنطقة الشمالية ومحافظ الإسكندرية .

وشهد اعضاء اللجنة عرض عن مشروعات بشائر الخير وحياة كريمة ، وأكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف ، خلال كلمته أن الجهد المبذول من قبل المنطقة الشمالية لا يتخيله أحد حيث واجهت عملية نقل المواطنين من المناطق العشوائية التي كانوا يقطنون فيها معاناة كبيرة بسبب المستفيدين من استمرار العشوائية وهم كانوا قلة قليلة ، مشددا علي أن عملية توطين سكان منطقة نادي الصيد لن يضار منها مواطن واحد ، ومن لحوخق سيتم تعويضه .

وأوضح محافظ الإسكندرية أن أوضاع المواطنين في منطقة نادي الصيد صعبة جدا خاصة في فصل الشتاء حيث تتسبب مياة الأمطار في إغراق منازلهم مشيرا إلي أن المواطنين الذين ليس لديهم مصالح من استمرار العشوائية عبرول عن سعادة كبيرة بقرار نقلهم إلي أماكن يلقون فيها حياة كريمة .

من جانبه أشاد النائب طارق رضوان ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالجهد الكبير من القيادة السياسية والملموس علي أرض الواقع في مختلف محافظات الجمهورية لافتا إلي أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان عليه تكليف غير رسمي ولكنه تكليف وطني نابع من القلب بأن تكون درع واقي وسند شعبي للدولة المصرية التي تحقق إنجازات كبيرة لخدمة المواطنين . ‏ ‏وقال رضوان كلنا ثقة في قياداتنا وجيشنا العظيم وان مصر الجديدة ستظل قوية محافظة علي مكانتها الكبيرة علي المستوثي العربي والعالمي مؤكدا أن مشروعات الإسكان ببشاير الخير دليل كبير علي اهتمام الدولة بحقوق المواطنين في الحصول علي حياة كريمة . ‏

وعلق النائب ايمن ابو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان ، علي العرض الذى استمعت إليه اللجنة بتوجيه الشكر للهيئة لهندسية بالقوات المسلحة قائلا : ندين للهيئة فهي من بنت مصر الجديدة وما شهدناه عرض متميز يؤكد اننا لدينا قصور من الاعلام بتوصيل رسالة الي المواطنين بحجم الانجازات المبذولة علي الأرض . ‏ ‏وفي السياق ذاته قال النائب احمد نشأت منصور ، إن مستوي الإسكان الاجتماعي في بشائر الخير يعكس مدى حرص الدولة المصرية علي توفير حياة كريمة للمواطنين ، لاسيما أن جميع الخدمات متوافرة بجودة عالية تضاهي افخم المناطق السكنية .

‏ فيما قال النائب محمود عصام: إننا نشعر بالفخر بذلك الانجاز العظيم الذي يعد حق أصيل من حقوق الإنسان ويكفل عيشة ملائمةو نأمل في استمراراه حتي تعود عروس البحر مثلما كانت لسابق عهدها .

وانتقد اللواء عبد النعيم حامد عضو لجنة حقوق الإنسان ، عدم تسليط وسائل الإعلام الضوء علي تلك الإنجازات الضخمة التي تعكس جهود كبيرة من القيادة السياسية والدولة المصرية.

ويضم الوفد البرلماني كلا من النائب طارق رضوان رئيس اللجنه وزميلي اللجنه النائب ايمن ابو العلا والنائب محمد عبد العزيز والنائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنه والنواب اعضاء اللجنه نانسي نعيم ومارثا محروس ومحمد سلطان واحمد نشأت منصور عبد النعيم حامد .