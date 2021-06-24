فيديو.. الطاهرى: الفترة من يونيو وحتى 3 يوليو 2013 بحاجة لتوثيق

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، إن الفترة الأخيرة من يونيو 2013، وحتى 3 يوليو 2013، بحاجة إلى توثيق، لأن هذه الفترة تاريخ للأمة المصرية، حتى تعرف الأجيال القادمة أن الأرض تستحق الفداء والتضحية.





جاء ذلك خلال تقديمه برنامجه "60 دقيقة"، على فضائية إكسترا نيوز، اليوم الخميس. وأوضح الطاهرى: "صورة القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح السيسى فى قاعة المؤتمرات، يوم 26 يونيو 2013، النهاردة نحاول نفهم إيه اللى كان بيدور فى عقل الرئيس السيسى فى اللحظة دى".

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