فيديو.. أحمد عليبة: الإخوان حاولوا استدعاء داعش سوريا والعراق ضد المصريين

وأجاب عليبة فى لقاء ببرنامج 60 دقيقة، مع الإعلامى أحمد الطاهرى على فضائية إكسترا نيوز، عن سبب سعى الإخوان لتوطين الإرهاب الدولى فى مصر، مبينا: "التساؤل الخاص بعلاقة تنظيم الإخوان بتنظيمات الإرهاب الدولى، وانعكاسات هذه العلاقة على الأحداث فى مصر فى مشهد ما قبل 30 يونيو وما بعده هى مسألة مهمة للغاية، لأنها فى الحقيقة كانت التقديرات والتحليلات والتقارير تركز دائما على فكرة علاقة هذا التنظيم بالتنظيمات المحلية اللى لعبت دورا أيضا فى هذا المشهد على المستوى الداخلى".
وشدد على أن جماعة الإخوان بحكم إنها التنظيم الأقدم، فإنها تمثل الرافد الرئيسى لهذه التنظيمات سواء على المستوى الأيدولوجى أو الحركى.
وأكد عليبة أن "هذا التنظيم تمكن من استيعاب كافة التنظيمات خلال الفترات التى حصل فيها نوع من الانشقاقات فى مرحلة الستينات وما تلاها، أو حتى بعض التيارات التى كانت تحسب عليها، والتى يمكن أن تمثل الوسطية مقابل الأفكار المتطرفة، لكن فى الحقيقة هذه الخريطة أكدت فى الاختبار الحقيقى فى 30 يونيو أنها كلها تقع تحت مظلة التنظيمات المتطرفة".
ولفت إلى أن الجماعة الإرهابية ترتبط بعلاقات تنظيمية مع ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، مشيرا إلى أن الإخوان فى مصر حاولوا استدعاء "داعش" السورية والعراقية ضد الشعب المصرى.
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