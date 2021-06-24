مطار جون كيندى يحتفي بتقاعد أقدم طيار في «مصر للطيران» برش آخر رحلاته بالمياه (صور)

احتفى، اليوم الخميس، طيارو وقيادات الناقل الوطنى شركة مصر للطيران بخروج أقدم طيارى الشركة على المعاش بعد بلوغه الـ65 عاما.

وكان الكابتن طيار جمال إمام، أقدم كابتن في مصر للطيران قد اختتم مسيرة حياته المهنية فى الطيران بقيادتة لرحلة شركة مصر للطيران التى وصلت من نيويورك اليوم الخميس، وقد احتفى برج المراقبة بمطار جون كنيدى بنيويورك، وقام البرج بالترحيب به كما قام المطار برش الطائرة التى يقودها بالمياه فى تقليد متبع فى عالم الطيران.

كما احتفل زملاء وتلامذة الكابتن جمال به وسط صيحات الإشادة والترحيب.

وكان الكابتن جمال قد التحق عام 1982 بمصر للطيران واستمر بها قرابة 40 عاما أمضاهم فى خدمة الطيران المصرى، عمل خلالها ولمدة 14 عاما ما بين نائب و كبير طراز البوينج 777 و قائدا و مدرباً لمدة 20 عاما، قام بتدريب العديد من طياري الشركة الذين يدينون له بالفضل والعرفان.

وبمجرد هبوط آخر رحلة له اليوم بمطار القاهرة، وكان فى انتظاره العديد من الطيارين منهم طيار إبراهيم سالم مدير العمليات الجوية، وطيار هاني كامل مدير الإدارة العامة للتدريب الجوى، وطيار وسام بقطر نائب كبير طراز 777، وطيار محمد أمين نائب كبير طراز الـ٧٣٧/٨٠٠، وطيار سمير علي كبير طراز البوينج 787 ونائبه كابتن إبراهيم الشيمي، وطيار كريم جميل قطاع السلامة والجودة الشركة القابضة مصر للطيران.