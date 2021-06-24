انفراد.. قائمة المنتخب الأولمبى الأولية قبل المشاركة في الأولمبياد

ترصد «صوت الأمة» أسماء القائمة الأولية للمنتخب المصرى الأولمبى المشاراك في أولمبياد طوكيو والتي سوف يتم أختيار القائمة النهائية منها خلال الفترة المقبلة وجاءت القائمة تضم بأكثر من 50 لاعبا، وفتح القائمة وذلك بطلب من الفيفا للجنة الأولمبية بسبب كورونا.

وأخطر الجهاز الفني لمنتخب مصر اللجنة الأولمبية القائمة لاعب لاختيار منهم قائمة 18 لاعب الذين سوف يشاركون في أولمبياد طوكيو والمقرر إقامتها شهر أغسطيس المقبل.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قرعة دورة الألعاب الأولمبية " طوكيو 2020" التي تم تأجيلها لتقام في صيف العام الجاري بسبب فيروس كورونا.

وجاء المنتخب المصري في المجموعة الثالثة القوية إلى جانب الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا ومن المقرر أن تقام منافسات دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين.

1) محمد الشناوى

2) محمد أبو جبل

3) محمود جنش

4) عمر رضوان

5) عامر عامر حارس

6) أسامة جلال

7) أحمد أيمن منصور

8) أحمد فتحى

9) أحمد حجازى

10) طارق حامد

11) أيمن أشرف

12) محمود الونش

13) أمام عاشور

14) محمد رمضان «بيكهام»

15) محمد عبد السلام

16) أحمد عبد القادر

17) حسام عبد المجيد

18) محمد عبد المنعم

19) إبراهيم عادل

20) حسام حسن

21) عربى بدر

22) محمد الدسوقى

23) حسام أشرف

24) محمد عبد الغنى

25) يوسف الجوهرى

26) أحمد المحمدى

27) مروان النجار

28) محمد الننى

29) اسلام السيد

30) أسامة فيصل

31) كريم العراقى

32) فادى فريد

33) أحمد أبو الفتوح

34) كريم فؤاد

35) محمود جاد

36) أحمد عيد

37) عمار حمدى

38) أحمد حمدى

39) يحيى عبد القادر

40) كريم نيدفيد

41) أكرم توفيق

42) رمضان صبحى

43) عمر صلاح

44) محمد صبحى

45) مصطفى شوبير

46) أحمد ياسر ريان

47 ) محمد صلاح

48 ) مصطفى محمد

49 ) محمد صادق

50 ) صلاح محسن

51 ) أحمد عفيفى

52 ) زياد محمد

53) محمد عبد المنصف

54) ناصر ماهر

55) ناصر منسى

56) فوزى الحناوى

57) شريف رضا

58) أحمد هانى

59) عمر مرموش

60) غنام محمد

61) طاهر محمد طاهر

62) ياسين السيد

63) مصطفى جابر

64) عبد الرحمن أسامة