القبض على النائب السابق علاء حسانين لتزعمه عصابة للتنقيب عن الآثار

ألقت وزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار، يتزعمه النائب علاء حسانين، والشهير بنائب الجن والعفاريت، لتزعمه التشكيل العصابي للبحث والتنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم الى جهات التحقيق.
وتمكن رجال الأمن من ضبط عدد 201 قطعة أثرية مع المتهمين، والعثور على أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها، وجاء من أبرز المضبوطات 36 تمثالا، و52 عملة مختلفة، كما تم ضبط العديد من الأدوات التي استخدمها المتهمين في التنقيب عن الاثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة التي تولت التحقيق.
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