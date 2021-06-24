نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم لوظائف مصلحة الضرائب والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اعلان شروط التقديم لوظائف مصلحة الضرائب واستبيان آلية التقديم الإلكتروني على وظائف شاغرة وفق عدد من المسميات الوظيفية، حيث أعلنت المصلحة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني مؤخراً عن حاجتها للتعاقد مع 416 للعمل مأمور ضرائب فحص، مأمور ضرائب حصر، إضافة إلى حاجتها أيضا لـ 37 مأمور ضرائب حصر وفحص إلكتروني، حسب مجموعة من الشروط، على أن يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية بدءا من تاريخ الإعلان ولمدة شهر، وذلك على غرار ما تسعى له المصلحة من أعمال تطوير وتحديث لأنظمتها.

شروط التقديم لوظائف مصلحة الضرائب

وضعت مصلحة الضرائب المصرية مجموعة من الشروط يتوجب توفرها للتقديم للحصول على إحدى الوظائف المعلن عنها، وتتمثل الشروط في التالي:

أن يكون المتقدم للحصول على الوظيفة مصري الجنسية.

ويشترط أن يكون المتقدم للحصول على الوظيفة لائقًا طبيًا.

يشترط أن يكون المتقدم مقيمًا بصفة دائمة في المحافظة المتقدم إليها، وأن تكون مثبتة كمحل إقامة في بطاقة رقمه القومي.

شرط أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 27 عامًا من تاريخ الإعلان عن الوظائف المطلوبة.

ويشترط أن يكون المتقدم للحصول على وظيفة مأمور ضرائب فحص، مأمور ضرائب حصر، حاصلًا على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، بتقدير عام جيد جدًا.

المستندات المطلوبة للتقديم على الوظائف

يشترط أن يقدم الراغب في الحصول على إحدى وظائف مصلحة الضرائب المعلن عنها مجموعة من المستندات، والتي تتمثل في التالي:

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي شرط أن تكون سارية. صورة من شهادة ميلاد مميكنة للمتقدم للحصول على الوظيفة. وصورة من شهادة المؤهل الدراسي. نسخة تثبت الموقف من التجنيد، أو صورة من نموذج 110 جند، للمتقدمين الذكور. إضافة لصورة من صحيفة الحالة الجنائية، شرط أن تكون سارية. وكذلك صورة شخصية حديثة.

علاوة على اشتراط قيام المتقدم بمسح ضوئي لكافة المستندات قبل التسجيل، على أن تتم عملية التسجيل والتحميل للملفات في ما لا يزيد عن 10 دقائق.

خطوات التقديم الإلكتروني على وظائف الضرائب

يتم التقديم للحصول على إحدى وظائف مصلحة الضرائب إلكترونيا، وذلك باتباع الخطوات التالية:

دخول المتقدم على رابط البوابة الإلكترونية (https://jobs.mof.gov.eg).

ومن ثم يقوم باختيار لوظيفة التي يريد التقدم لها “ضرائب فحص، مأمور ضرائب حصر، مأمور ضرائب حصر”.

يقوم المتقدم بإدخال بياناته الشخصية وهي: الاسم، رقمه القومي، رقم هاتفه المحمول، تاريخ ميلاده، عنوانه، بريده الإلكتروني.

يقم بعدها بإدخال التالي: بيانات الدراسة، والتي تتمثل في المؤهل الدراسي، سنة الحصول عليه، التقدير التراكمي.

يتم رفع كافة المرفقات مع مراعاة أن تكون من نوع صور فقط، شرط أن لا يتعدى حجم كل مرفق 250 كيلوبايت.

يقوم المتقدم بالضغط على خيار الموافقة على الإقرار الخاص بطلبه وأن بياناته التي أدخلها صحيحة.

يدخل المتقدم كود التحقق، ومن ثم يقوم بالضغط على “تسجيل البيانات”.

تصل المتقدم الذي استوفى وأكمل كافة المستندات على الموقع الإلكتروني، رسالة تأكيد، ومن ثم يتم فحص تلك المستندات.

يتم تحديد موعد اختبارات التقييم الإلكترونية ومقر انعقادها، وذلك بالنسبة للمتقدمين الذين استوفوا شروط التقديم على وظائف مصلحة الضرائب عقب انتهاء مدة الإعلان، وذلك على رابط التقديم الإلكتروني على وظائف الضرائب 2021.

يستبعد المتقدم في حال ثبت عدم صحة المستندات المقدمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ولا تقبل الملفات التي تقدم باليد أو تلك التي لم تستوف المستندات، أو التي ترد على موقع التقديم بعد انتهاء مدة التقديم.