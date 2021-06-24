انت الان تتابع تفاصيل خبر هنا عروض بيم الإسبوعية بداية من الإثنين 28 يونيو 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عروض بيم من أقوي العروض الترويجية التي تنهال عليها العديد من الطلبات من كافة أنحاء مصر، حيث تمتاز بكونها تتضمن العديد من السلع والمنتجات الهامة، وبعروض أسعار تنافسية قد تصل على بعضها إلي 70%, وعليه يعرض “مصر فايف”، آخر عروض بيم، والتي تنطلق في 28 يونيو الجاري، وتنتهي حين انتهاء الكمية.

عروض بيم 2021

تتضمن العروض العديد من المنتجات المنزلية المطلوبة بإستمرار من الشارع المصري، وعليه فيمكنكم معرفة أجدد العروض المقدمة من بيم، من خلال متابعة السطور التالية:

– كورن فليكس تيميز 1000جم.

– حليب مجفف كامل الدسم، افانتي 1,5كجم.

– شيكولاتة مشكلة ماكنتوش كواليتي ستريت- 200جم.

– جبنة موزريلا مبشورة طبيعي سوفيا- 2كجم.

– معقم الأيدي فريدا- 90م، 70% كحول.

– زيت شعر للأطفال دابر املا- 100 ملم.

– مناديل وجه بلوم 550 منديل، 3 قطع.

– سبراي لإزالة رائحة العرق- أليدا 200مل.

– صابون سائل مركز للاطباق.

– ويفر شوكوداي محشو بالشيكولاته، ومغطي بالكريمة 12 قطعة.

– بسكويت شاي.

– رقائق شوفان وحبوب فيتنس.

– حليب كامل الدسم لاكتيل، والتي تتضمنها عروض بيم الاسبوعية- 4 قطع.

مجلة عروض BIM

تتضمن احدث عروض Bim ماركت العديد من المنتجات المتنوعة كذلك، منها ماهو استعمال شخصي، ووجبات أطفال، وزيوت، وحلويات، والتي يمكنكم التعرف عليها من خلال متابعة مجلة الصور التالية: