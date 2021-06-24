انت الان تتابع تفاصيل خبر مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021 عن شهر يونيو والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نعرض تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي 2021، والتي كان موعد سدادها عن شهر مارس الماضي، وعليه فتنتهي فترة السماح لدفع فواتير شهر مارس 2021، وذلك في تاريخ 15 يونيو الجاري، وعليه فيتم رفع الخط الأرضي بعدها، كما سوف تفرض غرامات تأخير على المتخلفين عن دفعها.

وجدير بالذكر أنه تبدأ قيمة غرامة التأخير عن دفع فاتورة الخط الأرضي من عشرة جنيهات، أو يتم فرض نسبة 1.5% من القيمة الكلية للإشتراك في الخدمة، وذلك بحد أقصى يصل إلى إحدي عشر شهراً، كما يتم بعد ذلك عدم احتساب رسوم بعدها.

فاتورة التليفون الأرضي 2021

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات الفاتورة مستحقة السداد عن شهر مارس الماضي 2021، لتكون عن فترة استهلاك ما بين شهر يناير حتي آخر شهر مارس، في تاريخ 15 أبريل الماضي.

كما وضحت الشركة المصرية للاتصالات في وقت سابق، مواعيد السماح المقررة والتي يتمكن المواطن خلالها من دفع فاتورة الأرضي دون احتساب آي غرامات ذائدة، أيضا قد حددت مواعيد يتم فيها تحويل الخط الأرضي إلى نظام الاستقبال فقط، ومواعيد فصل الحرارة مؤقتًا من الخدمة، وفرض رسوم تأخير دفع الفاتورة.

وجاءت فترات السماح كما يلي:

15 أبريل 2021: وهو تاريخ إعلان فاتورة التليفون الأرضي، لشهر مارس 2021، وتكون فترة السماح لدفعها لمدة تصل إلى شهر بدون اضافة آي غرامة تأخير.

15 مايو 2021: موعد تحويل الهاتف الأرضي، ليعمل بعدها بنظام الاستقبال لمدة تصل إلي شهر.

يوم 15 يونيو 2021: يتم إضافة غرامة تأخير ورفع الخط مؤقتًا من الخدمة.

الاستعلام عن فاتورة الأرضي

ويمكن الاستعلام عن فاتورة الأرضي، والذي يتم من خلال الدخول على الرابط الرسمي للمصرية للاتصالات، ثم كتابة كود المحافظة ورقم الجوال.

وجدير بالذكر أنه يوجد عدة طرق تستطيع من خلالها سداد فاتورة التليفون الأرضي 2021 والتي تتمثل في؛ “الدفع عبر موقع الشركة الإليكتروني- ماكينات الصراف الآلي- مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات)- البنك التجاري الدولي والأهلي المصري- مكاتب البريد المصري- خدمة مصاري- فودافون كاش- فوري- خدماتي- خدمة سداد- خدمة Bee- أمان- خدمة ممكن”.