نشرة أخبار الأهلي اليوم الخميس: الخطيب يتفقد أخر التطورات بالنادي الفرعي ويستقبل بعثة الترجي التونسي.. ظهور مؤمن زكريا في النادي.. وموسيماني عقد مؤتمر الترجي مساء غد

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شهد النادي الأهلي اليوم الخميس على العديد من الأحداث داخل القلعة الحمراء أو خارجها، قبل اللقاء المرتقب أمام الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث فريق الشياطين الحمر في اليوم الخميس.

وجاء ذلك في الإعلان عن قائمة الفريق أمام الترجي، وظهور مؤمن زكريا في النادي يدعم فريقة، وجولة محمود الخطيب في الفريع الجديد للنادي، وإستقبال بعثة الفريق التونسي من المطار، وظهور محمد كهربا في طريقة إلى الإمتحان قبل المباراة، وإحتفالات قوية من جمهور الترجي التونسي للبعثة في تونس في طريقها للمطار.

مؤمن ذكريا

ظهر مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، داخل مران الفريق استعداداً لمواجهة الترجي التونسي، فيما استقبل لاعبين الفريق مؤمن زكريا بالأحضان وتبادلوا معه الأحاديث الجانبية للإطمئنان على حالته الصحية، بينما تواجد اللاعب لدعم الشياطين الحمر قبل المواجهة المرتقبه.

محمود كهربا

نشرمحمود كهربا لاعب الفريق عبر حسابة الشخصي “استوري” انستجرام، وهو يذهب من أجل أن يؤدى الامتحانات الدراسية، قبل مباراة الأهلى والترجى بدوري الأبطال الأفريقي.

دعم الترجي

وظهرت جماهير الترجي بلفتات تفاؤل وتشجيع للنادي التونسي ، مع استخدام بعض الألعاب النارية من أجل بعث الأمل في نفوس اللاعبين وتحفيزهم قبل المواجهة المرتقبة امام الأهلي والتي يحتاج الفريق فيها الفوز على المارد الأحمر من أجل حسم التأهل للدور القادم.

مؤتمر الأهلي

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي، يقام غداً الجمعة للاتفاق على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة بلقاء الإياب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته في التاسعة مساء السبت على ملعب الأهلي we السلام.

ويعقد الاجتماع الفني بمقر النادي بالجزيرة، ويحضره سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، والطاقم الاداري بنادي الترجي، ووفد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي يضم مراقب وحكم ومنسق المباراة؛ للاتفاق على كافة الأمور التنظيمية والتنسيقية، ومن بينها زي الفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب.

تجديد على معلول

وينتظر عاشق المارد الأحمر موعد تجديد عقود علي معلول الدولي التونسي مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، حيث أصبح جزء من الكيان داخل القلعة الحمراء وجماهيرها التي باتت تتغاني به في كل مكان.

ويسعي مسئولو النادي الأهلي عقد جلسة مع علي معلول لمناقشة ملف التجديد، وذلك عقب مباراة الفريق أمام الترجي التونسي والتي تقام يوم السبت المقبل.

الخطيب يتفقد فرع النادي

تفقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي منشآت النادي بفرع التجمع الخامس في إطار حرص ادارة القلعة الحمراء على الارتقاء بكافة المجالات في النادي ، وذلك من اجل الإطمئنان على سير العمل بالفرع الجديد.

وتحدث محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء مع مسئول المشروع بالإضافة للهيئة الهندسية بالنادي من أجل الوقوف على أخر التطورات في فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس.

غرامة مالية على الأهلي

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي بسبب احتفالات اللاعبين بعد الفوز على الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي.

وفرض الكاف غرامة مالية على لاعبي النادي الأهلي تقدر بقيمة 30 ألف دولار، وتأتي تلك الغرامة بسبب نقل إحتفالات الفريق داخل غرف خلع الملابس على قناة النادي ومنصات التواصل الإجتماعي بعد الفوز على الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تاريخ حكم مباراة الترجي مع الأهلي

يخوض النادي الأهلي مواجهة حاسمة أمام الترجي التونسي في إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا ،ويدير الحكم الدولي الكاميروني أليوم نيانت المواجهة الحاسمة المقرر انطلاقها في تمام التاسعة مساء السبت المقبل.

وخلال الـ 5 مواجهات التي أدارها الحكم الكاميروني ، حقق المارد الأحمر الفوز في مباراتين وخسر في مثلهما بينما كان التعادل حاضرا في لقاء وحيد مع كتيبة موسيماني.

قائمة الأهلي

في حراسة المرمي: محمد الشناوي -علي لطفي -مصطفي شوبير.

خط الدفاع:علي معلول-ياسر إبراهيم-أيمن أشرف -محمود وحيد -بدر بانون -أحمد رمضان بيكهام-رامي ربيعة.

خط الوسط: عمرو السولية-أليو ديانح-حمدي فتحي-مجدي أفشة-كهربا-طاهر محمد طاهر-حسين الشحات-وليد سليمان-جونيور أجاي.

خط الهجوم:صلاح محسن-محمد شريف-والتر بواليا.