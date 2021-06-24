خاص.. كارتيرون يرفض طلب أبو جبل

أكد مصدر من داخل الزمالك رفض الفرنسي باتريس كارترون المدير الفني للقلعة البضاء، طلب محمد أبوجبل حول مشاركته في حراسة المرمي للفريق أمام مصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز، والإعتماد على محمود جنش في حراسة المرمي، ويستعرض دوت الخليج أبرز أحداث القلعة البيضاء لحظة بلحظة.

يلتقي الزمالك مع مصر المقاصة في الأثنين المقبل في الساعة السابعة مساء، ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرون من الدور المصري الممتاز، علي ملعب السويس، ويدخل الزمالك المباراة في محاولة تحقيق الفوز وإقتناص الثلاث نقاط من اللقاء، والحفاظ علي صدارة الدوري.

حسم لقاء الفريقين في المباراة السابقة لكليهما الفوز لصالح القلعة البيضاء بنتيجة هدفين دون رد في لقاء الدور الربع نهائي من بطولة كأس مصر، وسجل هدفين اللقاء المتألق يوسف أوباما، في لقاء شهد عليه ملعب السويس الجديد.

نتيجة مباراة الزمالك ومصر المقاصة

جاء الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة السابعة والخمسون الهدف الأولي عن طريق يوسف أوباما من خلال عبدالشافي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار وصلت لسيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء فهيئها بصدره لأوباما الذي سددها داخل الشباك.

سجل يوسف أوباما الهدف الثاني في المباراة، وفي رصيده في اللقاء، في الدقيقة الواحد والستون من عمر المباراة من خلال محمد عبد الشافي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليسار قابلها أوباما برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء مرت على يمين الحارس داخل الشباك.

تدريبات الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الخميس بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي، وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

تشكيل الزمالك أمام مصر المقاصة

في حراسة المرمى : محمود جنش

في خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي .

في خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي .

في خط الهجوم : سيف الدين الجزيري .

ترتيب الزمالك في الدوري

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 58 نقطة، من أصل 26 مباراة.