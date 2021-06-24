صور.. المحلق الثقافى الإماراتى يلتقى وفدا من الطلبة والطالبات الدارسين بمصر

جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء الذى سادته روح الود، أكد استمرار دعم دولة الإمارات وقيادتها للطلبة والطالبات الدارسين بالجامعات خارج الدول.

كما أشاد بالجهود الدؤوبة التى تقدمها الحكومة المصرية والمؤسسات التعليمية، للتسهيل على الطلاب الإماراتيين، وتلبية كافة احتياجاتهم وتذليل أية عقبات يمكن أن يتعرضوا لها.

وطالب المعلا الطلاب الإماراتيين الدارسين فى مصر، بالجهد والعزيمة والتحلى بالأخلاق الكريمة كونهم سفراء لبلادهم، مبدياً استعداده التام لاستمرار التواصل معهم على مدار الوقت، مؤكدا أن السفارة الإماراتية والملحقية الثقافية فى القاهرة، هى مظلة الحماية والبيت الأسرى الذى لن يبخل عليهم بأى من مطالبهم.

وأكد على الجهود المبذولة بالجامعات المصرية، لتيسير الإجراءات التى يحتاجها الدارسين الإماراتيين فى جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أنه تم وضع خطط عمل مستقبلية للتيسير على الدارسين.

واستمع الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، خلال اللقاء مقترحات الدارسين حول آلية عمل الملحقية الثقافية كمت ناقش أيضاً الإجراءات المتبعة فى الملحقية لقبول الطلبة الجدد، وتذليل كافة العقبات التى تواجهم، وتوفير كافة المعلومات والبرامج للدارسين لتسهيل التحاقهم بالجامعات.

فيما أبدى الطلبة سعادتهم باللقاء، مشيدين بجهد الملحقية الثقافية لتوفير مناخ مناسب لهم ومنحهم كل الدعم والاهتمام.