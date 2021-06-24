وفد من كاثوليك سوهاج يزور الأنبا أشعياء بطهطا

جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا إشعياء مطران كرسى طهطا وجهينة وتوابعهما، بمقر المطرانية، مساء اليوم الخميس، المطران الأنبا توما حبيب، مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج.





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