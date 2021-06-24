فيديو.. الطاهرى يعرض مراحل تطوير الجيش المصرى فى 60 دقيقة

جدة - نرمين السيد - عرض الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، تقريرا مصورا فى حلقة اليوم الخميس، من برنامج "60 دقيقة"، على فضائية إكسترا نيوز، عن تسليح الجيش المصرى منذ عام 2014، ومدى الرؤية الواسعة التى كانت تتمتع بها القيادة المصرية، بعد ثورة 30 يونيو.





وتضمن التقرير مقتطفات من أحاديث سابقة للرئيس السيسى، والتى تحدث خلالها عن أسباب تطوير الجيش المصرى، ودعمه بالمعدات المتطورة. كما عرض التقرير مقاطع مصورة للمعدات المتطورة التى انضمت للجيش المصرى خلال السنوات السبع الماضية، فى مختلف أفرع القوات المسلحة. ولفت إلى أن أبرز المعدات المطورة التى انضمت للخدمة بالقوات المسلحة، منها حاملتى المروحيات من طراز الميسترال، وطائرات الرافال، والغواصات من طراز تايب، والفرقاطة تحيا مصر من طراز فريم.

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