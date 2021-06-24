التموين: صرف الخبز المدعم للمصطافين بالمحافظات الساحلية دون التقيد بمحل الإقامة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تفعيل خدمة صرف التموين من خلال البطاقات التموينية فى غير محل إقامة المستفيد، وذلك في العديد من المناطق الساحلية بشكل استثنائي، تسهيلا على المصطافين لصرف الخبز المدعم خلال إقامتهم فى هذه المناطق اعتبارا من الشهر الجارى وحتى نهاية شهر أغسطس المقبل، وذلك فى إطار حرص الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، في توفير الخبز للمواطنين خلال تواجدهم في المناطق الساحلية.

وتضمنت المناطق التي أتاحت فيها وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف الخبز المدعم دون التقيد بمحل الإقامة، محافظات الإسكندرية ومطروح وجمصة بمحافظة الدقهلية وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ ورأس البر بمحافظة دمياط، حيث يستطيع صاحب البطاقة التموينية صرف الخبز المدعم من أي مخبز أو منفذ لبيع الخبز المدعم دون التقيد بمحل إقامته فى أى محافظة أخرى، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتسهيل كافة الإجراءات للمصطافين خلال فترة تواجدهم فى هذه المناطق وإتاحة صرف الخبز المدعم لهم.