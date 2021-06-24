في حفل عائلي.. عمر وردة يعلن خطوبته

أعلن عمرو وردة لاعب باوك اليوناني ومنتخب مصر خطوبته في حفل عائلي مصغر حضره أهل العروسين ، وأقام عمرو وردة حفل خطوبته في سرية مكتفيا بأهل العروسين، ولم يوجه الدعوة لعدد من زملائه سواء في المنتخب أو الأهلي.

عمرو وردة

على صعيد متصل ، اختارت رابطة الدورى اليوناني عمرو وردة ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في صفوف باوك اليوناني في الموسم الماضى.

وبحسب نظام رابطة الدورى اليوناني فإنه يجرى اختيار 10 لاعبين من كل فريق للمنافسة على جائزة أفضل لاعب وذلك عن طريق تصويت الجماهير.

ونجح وردة فى الظهور بشكل جيد مع باوك الموسم الماضى، وتوج معه بلقب كأس اليونان مرخًا، وذلك على بعد الفوز على حساب أولمبياكوس الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

جدير بالذكر أن نادى باوك أعلن مؤخرًا عن تعاقده مع المدير الفنى الرومان رازفان لوشيسكو، مدرب فريق الهلال السعودي السابق، ليتولى قيادة الفريق فى الموسم المقبل، خلفا للإسباني بابلو جارسيا.

ويعود لوشيسكو لقيادة باوك اليونانى مرة أخرى، بعد توليه تدريب الفريق فى الفترة من 2017 حتى 2019، وتوج معه بلقب الدورى اليونانى موسم 2018 – 2019، ولقبى فى كأس اليونان.