/637262/الزمالك-لا-يوجد-أي-أحقية-للوداد-المغربي-بشراء-أوناجم

أكد مصدر من داخل نادي الزمالك أن أحقية الفريق المغربي الوداد في شراء محمد أوناجم، غير صحيحة، وأن مهاجم القلعة البيضاء المعار لصفوف الفريق المغربي في موسم واحد على سبيل الإعارة والذي ينتهي في نهاية هذا الموشم الجاري في مصر والمنصرف في الدوريات الأخري، ويستعرض دوت الخليج أ برز التطورات في أزمة أوناجم في العودة للزمالك بنهاية الموسم.

وفي وقت سابق أشارت صحيفة "البطولة" المغربية، إلى أن نادي الوداد يبقى الأوفر حظًا للظفر بخدمات أوناجم خلال الموسم القادم، ومن المقرر أن ينتهي عقد أوناجم مع الوداد بنهاية الموسم الحالي، حيث كان انتقل لبطل المغرب مطلع الموسم على سبيل الإعار، ومن المقرر أن ينتهي عقد أوناجم مع الوداد بنهاية الموسم الحالي، حيث كان انتقل لبطل المغرب مطلع الموسم على سبيل الإعارة.

وأضافت الصحيفة، أن عقد إعارة اللاعب ينص على أحقية الشراء مقابل دفع (ما يقرب من 9 ملايين جنيه مصري).

ووفقًا للصحيفة، فنادي الوداد بإمكانه شراء عقد أوناجم دون العودة للزمالك وهو البند الذي يتضمنه عقد اللاعب، مع استفادة الفريق الأبيض من مقابل مادي في حال قرر الوداد بيع عقد اللاعب لفريق آخر.

الزمالك يعمل على تجديد عقد بن شرقي

يستعد نادي الزمالك لتجديد عقد اللاعب أشرف بن شرقي مع القلعة البيضاء ، في إطار حرص الفارس الأبيض استمرار القوام الأساسي بالنادي خاصة بعد أنباء رحيل فرجاني ساسي.

مصر المقاصة يرفض إذاعة مباراة الزمالك بالدوري

كشف عصام سراج مدير التعاقدات والتسويق داخل نادي مصر المقاصة عن ازمة قد تحدث خلال الساعات المقبلة بسبب مستحقات النادي لدى الشركة الراعية والتي قد يترتب عليها عدم إذاعة مباراة الزمالك ومصر المقاصة القادمة في الدوري

وقال عصام سراج في تصريحات يرصدها دوت الخليج : "خاطبنا الشركة الراعية بريزنتيشن واتحاد الكرة بشأن مستحقات الفريق للشركة ، وكذلك أخبرناهم أن المباراة لن تذاع"

نجل طارق حامد يخطف الأنظار في الزمالك

تواجد اسر نجل طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المران الجماعي للفريق اليوم الخميس حيث رحب الجهاز الفني واللاعبين بنجل طارق حامد، وحرص نجوم الزمالك على التقاط الصورة التذكارية معه قبل انطلاق المران.