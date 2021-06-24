الزمالك: كارتيرون لديه الكلمة الأخيرة في ضم شبانه مدافع أسوان

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كشف مصدر مسئول من داخل نادي الزمالك، حققية تعاقد النادي مع محمود شبانه مدافع فريق أسوان خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، والتي جذب العديد من الأنظار في هذا الموسم القوي الذي يقدمة مع فريقة في الدوري الممتاز، وكأس مصر، ويستعرض دوت الخليج تفاصيل حقيقة التعاقد مع شبانة من قبل القلعة البيضاء.

أعلن مسئولو الزمالك أن أحد وكلاء اللاعبين عرض محمود شبانه مدافع أسوان على النادى من أجل التعاقد معه بفترة الانتقالات الصيفية، وأضاف مسئولو الزمالك أن اللاعب سيعرض أمره على الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق لتحديد مصيره، حول الإنضمام لصفوف الفريق الأبيض أو إجاد نادي آخر في فترة الإنتقالات.

كشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان، والمشرف على فريق الكرة بالنادي، أن ناديه لم يتلق أي اتصال رسمي من جانب نادي الزمالك خلال الفترة الماضية من أجل التعاقد مع مدافع الفريق محمود شبانة.

رد أسوان علي عرض الزمالك

وأضاف المشرف على فريق الكرة بأسوان في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الخميس :"لا يوجد أي عرض رسمي من الزمالك بشأن اللاعب محمود شبانة".

شرط أسوان على العرض

وتابع :"لن نوافق على رحيل أي لاعب في الفترة المقبلة في حال الهبوط إلى دوري القسم الثاني، رحيل أي لاعب متوقف على بقاء الفريق مسابقة الدوري بالموسم المقبل".

وواصل :"في الموسم الماضي وافقنا على بيع أي لاعب يتلقى عرض وحصلنا على ذلك مقابل 22 مليون جنيه".

موقف الفريق في الدوري

وعن موقف فريقه في مسابقة دوري we المصري، رد :"أمامنا تسع مباريات على نهاية المسابقة وسنلعب خمس مباريات على ملعبنا، كما سنواجه الفرق التي تصارع على الهبوط، ما نحتاجه فقط عشر نقاط من أجل البقاء".

جدير بالذكر أن فريق أسوان يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري we المصري برصيد 24 نقطة.