فيديو.. الطاهرى: بعد 8 سنين على ثورة يونيو نقدر نفهم معنى امتلاك القدرة

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، إنه حضر واقعة رد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مؤتمر صحفى مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فى أول زيارة للرئيس إلى ألمانيا عقب توليه الحكم، على صحفى تحدث عن ضعف مصر.





وأوضح الطاهرى خلال حديثه فى برنامج "60 دقيقة"، على فضائية إكسترا نيوز: "الرئيس السيسى رد على الصحفى قائلا أنا مش هستنى لما شعب مصر يبقى لاجئين ولا يترملهم الأكل من الطيارة". وتابع: "دلوقتى بعد 8 سنين على ثورة يونيو، أفتكر إن إحنا نقدر نفهم ولو جزء من معنى امتلاك القدرة، القدرة إنك تقول بصوت واضح ومسموع أمن ليبيا واستقرارها خط أحمر، فالصوت يتسمع، القدرة إن الإرادة المصرية لا تعلو فوقها إرادة، وترسم حدودك البحرية بوضوح، وتستخدم ثرواتك فى شرق المتوسط وتبقى قادر على حمايتها".

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