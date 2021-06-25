رسميا.. الزمالك يعلن تجديد عقد أحمد زيزو

كشف مسئولو الزمالك عن تجديد أحمد زيزو جناح الفريق، الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، ومن المقرر أن تعلن لجنة إدارة الزمالك بشكل رسمى عن عدد السنوات التى قام زيزو بتجديدها بعد الجلسة المنعقدة حاليا بعدما تم الاتفاق بشكل رسمى حول التجديد.

وعاد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، من مباراة الفريق الأول لكرة السلة مع الاتحاد السكندرى، إلى مقر النادى، من أجل الاجتماع مع والد أحمد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من أجل التفاوض حول تجديد عقده مع النادى الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، حيث عقدت اللجنة جلسة تمهيدية قبل لقاء المقاصة الماضي فى الكأس والذى انتهى بفوز الزمالك بثنائية نظيفة، وتم عقد جلسة جديدة اليوم للاتفاق على كافة الأمور وحسم تجديد التعاقد من عدمه.

وحضر حسين لبيب لقاء الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك الذى فاز به على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 74 / 69 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على صالة الدكتور حسن مصطفى بـ6 أكتوبر، ضمن ثالث مواجهات الفريقين بمنافسات الدور النهائي من دوري السوبر، بنظام Best of 5 وتقام منافسات “البلاي أوف” في دوري سوبر كرة السلة بنظام الخمس مباريات، وحال فوز أى الفريقين بثلاث مباريات يتوج بلقب البطولة.

وقدم الزمالك مباراة قوية وسيطر الفريق على معظم فترات اللقاء الذي شهد تألق أكثر من لاعب من فريق الزمالك بخلاف التفوق الفني والأداء الخططي خاصة في غلق المنطقة الدفاعية تحت السلة وشهدت المباراة إثارة من جانب الفريقين و تقدم الاتحاد السكندري في الفترة الأولى من المباراة بنتيجة20-12 قبل أن يتقدم الزمالك في الفترة الثانية بنتيجة 34-28، أما الفترة الثالثة فشهدت استمرار تقدم الزمالك 50-46 ، إلى أن أنهى الأبيض المباراة في الفترة الرابعة بنتيجة 74-69 .

وكان الزمالك قد خسر أول مواجهة بنتيجة 83 / 56 قبل أن يفوز على الاتحاد السكندري في ثاني مباراة بنتيجة 80 / 70 بخلاف فوزه اليوم لتصبح النتيجة الإجمالية بين الفريقين تقدم الزمالك في المواجهات 2 / 1، ويقود الفريق الإسباني أجوستى بوش ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب مدربا عاما وسمير جودة مدربا وإسلام جمعة طبيب الفريق.