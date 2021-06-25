الإسكان تكشف موعد انتهاء المرحلة الأولى من تطوير القاهرة الخديوية

قال الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، إن المرحلة الأولى من تطوير القاهرة الخديوية قاربت على الانتهاء، حيث تم تطوير ميدان التحرير، ويتم حاليا العمل على تطوير شارع طلعت حرب وشارع قصر النيل وميدان طلعت حرب وميدان الأوبرا، والانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير القاهرة الخديوية نهاية عام 2021.
وأضاف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، فى تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن القاهرة الخديوية أحد مشروعات تطوير القاهرة، حيث أن هناك أكثر من محور لتطوير القاهرة أولها محور تطوير الطرق والمناطق غير الآمنة والعشوائية ثم محور تطوير المناطق ذات القيمة منها القاهرة الخديوية.
ولفت، إلى أن نقل الوزارات للعاصمة الإدارية سيتيح تطوير وسط القاهرة، موضحا أنه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير القاهرة الخديوية فى نهاية العام الحالى سيتم البدء مباشرة فى المرحلة الثانية من التطوير.
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