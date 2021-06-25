جدة - نرمين السيد - وينقل الصلاة التليفزيون المصرى والإذاعة المصرية على الهواء مباشرةً، ويأتى موضوع خطبة الجمعة تحت عنوان "الفساد صوره ومخاطـره". يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد الآثرية والتاريخية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم .. وزير الأوقاف يلقى خطبة الجمعة من مسجد السلطان فرح بن برقوق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.