فيديو.. رسالة قوية من الطاهرى لمن شكك فى أهمية تطوير الجيش المصرى

جدة - نرمين السيد - وقال الطاهرى: "على كل واحد كتب أو قال هو إحنا بنجيب السلاح ده كله ليه، إنه يراجع نفسه، وإنه يمتلك شجاعة المراجعة، ده فى حالة إن رأيه كان عن عدم معرفة، أو كوّن وجهة نظر لأن أبعاد الصورة مش واضحة، لكن بقى لو هو مغرض فالرسالة دى مش ليه من الأساس، لأنه هدف معروف وهو تشتيت ذهن المواطن، وتشويه أى إنجاز حقيقى".

وأشار الطاهرى إلى أنه لا يستغرب بدء اللجان الإلكترونية وحملات التشويه مع كل إنجاز مصرى.