المساجد تتحدث عن الفساد مخاطره وصوره اليوم

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة، وفقا لبيان صحفى، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وفى هذا الصدد صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن الفساد ظاهرة سلبية مدمرة للأفراد والدول، ويعد طمع النفس وغياب الوعى من أهم أسبابها ، وهو داء يقتل الطموح، ويدمر قيم المجتمع، ويعَد خطرًا مباشرًا على الوطن، ويقف عقبة فى سبل البناء والتنمية ، يبدد الموارد، ويهدر الطاقات.

وأكد الوزير، أن القضاء على الفساد أحد أهم مقومات أى حكم رشيد، فالحكم الرشيد يبنى على أربع دعائم أساسية، هى إقامة العدل ومواجهة الفساد وحرية المعتقد، والعمل على تحسين أحوال الناس.

وأضاف، أن الحفاظ على الأموال أحد أهم الكليات الست التى أحاطها الشرع الحنيف بالعناية والرعاية والصيانة، فشرع للحفاظ على المال حد السرقة، كما شرع الضمان، والحوالة والكفالة والوكالة، وندبنا إلى توثيق الديون والمعاملات، وكل ما من شأنه الحفاظ على الحقوق ، فقال سبحانه وتعالى : "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "، ويقول سبحانه: "وَمَا كَانَ لِنَبِى أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ".