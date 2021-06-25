الأرصاد : طقس اليوم شديد الحرارة نهارا .. وعظمى القاهرة 36

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





وقال خبراء الأرصاد، إن الرياح قد تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الغربية وجنوب البلاد على فترات متقطعة. وأضافوا أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى القاهرة 36 24 الإسكندرية 31 22 وادى النطرون 34 21 طنطا 35 22 شبين الكوم 35 22 دمنهور 33 21 بلطيم 30 21 مطروح 30 21 السلوم 34 20 سيوة 40 24 بورسعيد 31 23 دمياط 31 22 الزقازيق 36 24 المنصورة 35 22 الإسماعيلية 36 21 السويس 36 22 العريش 32 23 رفح 31 20 رأس سدر 36 24 نخل 35 19 نويبع 37 26 طابا 34 20 كاترين 31 18 الطور 34 24 شرم الشيخ 38 28 الغردقة 39 27 مرسى علم 37 26 الفيوم 37 22 بنى سويف 37 23 المنيا 38 23 أسيوط 38 24 سوهاج 40 24 قنا 40 25 الأقصر 42 25 أسوان 42 26 إدفو 43 26 أبوسمبل 42 25 الوادى الجديد 42 26 شلاتين 36 26 أبورماد 35 27 حلايب 34 28 رأس حدربة 34 27

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