/637265/أهم-مباريات-اليوم-والقنوات-الناقلة-أبرزها-مواجهات-الدوري-المصري

تشهد الساحة الرياضية العالمية اليوم الجمعة 25 - 6 - 2021 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم لعل من أبرزها مواجهات كأس العرب والدوري المصري الممتاز في مباريات ساخنة،ويستعرض دوت الخليج أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات كأس العرب البحرين ضد الكويت وتنطلق المباراة بين الفريقين في الساعة السابعة مساء مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة الجونة ضد سيراميكا كليوباترا وتنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة on time sport 1 موعد مباراة غزل المحلة والاتحاد غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري وتنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساء على قناة on time sport 1 أسوان ضد وادي دجلة وتنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساء على قناة on time sport 2 المصري البورسعيدي ضد الانتاج الحربي وتنطلق المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة on time sport 1

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