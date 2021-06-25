متحدث الرى: إنهاء تأهيل وتبطين 1.958 كيلو مترا من الترع

وقال غانم - اليوم الجمعة - إن مشروع تبطين الترع تم إطلاقه فى شهر سبتمبر من العام الماضى وستنتهى المرحلة الأولى منه فى منتصف عام 2022، لافتا إلى أنه تم اختيار مجموعة من الترع هى الأصعب، والتى بها مشكلات أكثر.
وأوضح المتحدث الرسمى للرى أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتبطين الترع تبلغ 18 مليار جنيه، وتشمل جميع محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن هناك شقين فى المنظومة المائية، وهما الترع والأرض الزراعية، لافتا إلى أن الترع يتم تأهيلها، أما بالنسبة للأراضى الزراعية فتهدف الوزارة إلى تطبيق نظم الرى الحديثة لتقليل استهلاك الأرض من المياه، والاستفادة من كل قطرة مياه بشكل دقيق.
وأضاف أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردودا اقتصاديا واجتماعيا ملموسا فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها وستؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق، وستسهم بشكل كبير فى تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، كما أن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سيسهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع، والمساهمة فى ضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت لتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع تأهيل وتبطين الترع يأتى ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتى تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.
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