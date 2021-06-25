تقديم وزير الأوقاف.. هيئة الكتاب تصدر نساء على عرش مصر بالفرنسية

جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب فى إطار تعاونها مع وزارتى الأوقاف والثقافة، ومشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة سلسلة "رؤية" للفكر المستنير المترجمة باللغات المختلفة كتاب: "نساء على عرش مصر" للدكتور محمود الدماطى وزير الآثار السابق، تقديم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ومترجمًا إلى اللغة الفرنسية.





والكتاب يبين أن دور المرأة تاريخيًّا وفى مسيرة الإنسانية لم يكن أبدًا هامشيًّا، إنما كان دورًا مهمًا وأصيلًا وفاعلًا فى حركة الحياة. ويوضح أن النساء شقائق الرجال وشركاؤهن فى بناء الأسرة، وبناء الدولة، وصنع الحضارة.

ويبرز على وجه الخصوص عظمة الحضارة المصرية، وإيمانها بالمرأة ، وتقديرها لها عبر العصور المختلفة، من خلال النماذج المشرفة والأدوار الرائدة التى عرضها الكتاب للمرأة المصرية فى خدمة وطنها.

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