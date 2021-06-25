أحظاث كروية في انتظارك اليوم: مواجهات قوية في الدوري المصري.. واستعدادت الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال.. وموسيماني يكشف خطة عبور الترجي

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تشهد الساحة الرياضة المصرية اليوم الجمعة ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة ويرصد دوت الخليج أبرز الأحداث في انتظار الجمهور اليوم لعل ابزرها مواجهات الدوري المصري و مباراة الأهلي والترجي.

الأهلي يستعد للترجي التونسي

استعدادات النادي الاهلي لمباراته غداً السبت أمام فريق الترجي التونسي ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الترجي التونسي يخطط للعودة

يخوض اليوم الجمعة فريق الترجي التونسي أولي مرانه استعداداً غداً لمباراته أمام نظيرة النادي الأهلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، يوم السبت.

الأهلي يدخل معسكر مغلق

يدخل اليوم الجمعة فريق الأهلي لكرة القدم معسكراً مغلق استعداداً لمواجهة الترجي التونسي غداً، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مواجهات قوية في الدوري المصري

حيث سيلتقي فريق الجونة مع نظيره فريق سيراميكا كليوباترا وذلك ضمن الاسيوع السابع والعشرون من عمر المسابقة

هذا وتقام مواجهة الجونة وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة وتذاع عبر شاشة قناة One time sorts

كما سيلتقي فريق اسوان مع نظيره فريق وادي دجلة وذلك ضمن الاسيوع السابع والعشرون من عمر المسابقة

هذا وتقام مواجهة اسوان ووادي دجله في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة وتذاع عبر شاشة قناة One time sorts

ويلتقي فريق المصري البورسعيدي مع نظيره فريق الانتاج الحربي وذلك ضمن الاسيوع السابع والعشرون من عمر المسابقة

هذا وتقام مواجهة فريق المصري مع الإنتاج الحربي في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وتذاع عبر شاشة قناة اون تايم سبورت

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والترجي التونسي، يقام اليوم الجمعة للاتفاق على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة بلقاء الإياب في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته في التاسعة مساء السبت على ملعب الأهلي we السلام.

المؤتمر الصحفي للنادي الأهلي

يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي ومعه كابتن الفريق يحضران غداً الجمعة المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة العودة لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، في الدور نصف النهائي، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء السبت على استاد الأهلي we السلام.