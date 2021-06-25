/637266/قناة-مفتوحة-تنقل-مباراة-الأهلي-والترجي-بدوري-أبطال-إفريقيا

يخوض النادي الأهلي مواجهة حاسمة أمام الترجي التونسي في إطار منافسات إياب دور نصف دوري أبطال إفريقيا بعد ان انتهت مواجهة الذهاب بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة بين الأهلي والترجي التونسي في تمام التاسعة من مساء غد السبت علي ملعب السلام ضمن منافسات إياب تلدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا واعلنت قناة مفتوحة نقل المباراة. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا واكدت قناة أون تايم سبورت علي الترر الارضي نقل مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا فضلا عن نقلها عبر bien sport hd4 بتعليق عربي وهي القناة الحصرية الفضائية الناقلة للأحداث والمباريات الكروية. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في إياب نصف النهائي حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – أكرم توفيق. خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – صلاح محسن. خط الهجوم: محمد شريف. تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي في إياب نصف النهائي حراسة المرمى: معز بن شريفية خط الدفاع: خليل شمام - عبد القادر بدران - إلياس الشتي - حمدي النقاز. خط الوسط: محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي. خط الهجوم: عبد الرؤوف بن غيت - ويليام توغي - حمدو الهوني- عبد الباسط خاليد. قائمة الأهلي لمواجهة الترجي حراسة المرمي : الشناوي - علي لطفي - مصطفي شوبير الدفاع : ياسر ابراهيم - بدر بانون - أيمن اشرف - رامي ربيعة - علي معلول - احمد رمضان - محمود وحيد خط الوسط : عمرو السولية - حمدي فتحي - ديانج - محمد مجدي افشة - اكرم توفيق خط الهجوم : طاهر محمد - حسين الشحات - كهربا - وليد سليمان - جونيور اجاي - صلاح محسن - بواليا - محمد شريف

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