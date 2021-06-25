السعودية تقرر إصدار تصريح للراغبين فى العمل خلال موسم الحج

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة - فى بيان اليوم الجمعة - إن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بالرياض يأتى فى إطار متابعته لأحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.
من جهته، قال أحمد رجائى، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، إن الوزارة تتيح لهذا العام خدمة تصريح العمل لموسم الحج، حيث يتيح التصريح للمنشآت العاملة فى موسم الحج إمكانية إصدار تصاريح للعاملين لديها فى المشاعر المقدسة وتوظيف السعوديين والوافدين بشكل مؤقت لتغطية احتياجهم خلال الموسم.
وأكدت الوزارة ضرورة توافر الاشتراطات الصحية الخاصة بكوفيد 19 للراغبين فى العمل لموسم الحج، حيث يشترط أن يكون محصنًا أو ضمن فئات المحصنين (محصن جرعة أولى - محصن جرعتين - محصن متعافى) إضافة إلى خلو المتقدم من الأمراض المزمنة.
يذكر أن برنامج (أجير) يسعى إلى تعزيز المرونة والحركية فيما يتعلق بالقوى العاملة فى السوق السعودية؛ لتغطية احتياج المنشآت ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدى العاملة فى السوق، ويهدف إلى تقديم حلول مرنة لأصحاب الأعمال، ونقل المعرفة داخل سوق العمل السعودى، إلى جانب تقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجى، إضافة إلى رفع مستوى كفاءة وإنتاجية القوى العاملة.
ويمكن لصاحب العمل أو الأفراد استخراج تصريح العمل والعمل المؤقت إلكترونيا بشكل سهل وسريع عن طريق البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالى (https://www.ajeer.com.sa/login).
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