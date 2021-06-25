وزير التنمية: 1.6 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى لتطوير المجازر

جدة - نرمين السيد - وشهد الاجتماع، وفقا لبيان صحفى، استعراض آخر المستجدات الخاصة بالمشروع القومى لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية لحوالى 150 مجزرا على مستوى الجمهورية بالتنسيق والتعاون مع وزارتى التنمية المحلية والزراعة، حيث يقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية وتوريد المعدات والآلات الجديدة جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان.

ويهدف هذا المشروع تحقيق عدداً من الأهداف على رأسها الحفاظ على البيئة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين وإنتاج لحوم صحية ونظيفة وآمنة وزيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من جميع المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة.

وخلال الاجتماع تم أيضا مناقشة واستعراض المستجدات الخاصة بإنشاء مجزرين (حكومى واستثمارى) ومحجر صحى وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بمحافظة دمياط فى إطار متابعة تكليفات رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لدمياط.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى، أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحد النظم التكنولوجية حيث من المخطط تطوير 600 مجزر خلال برنامج زمنى متكامل تشمل المرحلة الأولى منه تطوير حوالى 150 مجزرا بتمويل من الوزارة وذلك على 3 مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى 47 مجزراً والثانية 51 مجزراً والثالثة 52 مجزراً.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المرحلة الأولى لتطوير المجازر ستكون بتكلفة حوالى 1.6 مليار جنيه وسيتم مراعاة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر، مؤكدا أن سعى رئيس الجمهورية لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل المجازر التى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها، للحفاظ على استثمارات الدولة فى هذا الملف والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يساهم فى توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد.

وخلال الاجتماع طالب وزير التنمية المحلية بضرورة تكثيف الأعمال الإنشائية والتشطيبات الجارية والانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة خاصة عمليات توريد المعدات الكهروميكانيكية لخدمة مواطنى المحافظة والمحافظات المجاورة.

ومن جانبه أكد القصير، أن الاجتماع ناقش الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير المجازر فى توقيتها المحددة وضرورة تطبيق كل الاشتراطات بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة بالتنسيق مع وزارة البيئة وهيئة سلامة الغذاء، لضمان تحقيق التكامل بين كافة أجهزة المعنية بالمنظومة.

ووجه "القصير" المسؤولين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقديم جميع أوجه الدعم الفنى لتطوير المجازر بما يضمن جودتها والانتهاء منها فى اسرع وقت.

وأكد وزير الزراعة اهتمام الوزارة بالاستفادة من المنتجات الحيوانية بطريقة اقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وأحشاء وبعض مرفوضات اللحوم، لافتاً إلى أنه سيتم تحديث وتطوير المجازر بصورة جيدة للقضاء على الذبح خارج المجازر مع ضرورة وجود مجازر صغيرة تكون قريبة من الكتل السكنية خاصة فى المراكز والقرى.

ومن جانبها أشارت منال عوض محافظ دمياط إلى أهمية إنشاء مجزر دمياط الجديد لخدمة الاستثمار، حيث يقع على الطريق الساحلى ويبعد عن ميناء دمياط بحوالى 12 كم وعن ميناء بورسعيد بحوالى 50 كم، مؤكدة أن تنفيذ المجزر سيعمل على الحفاظ على البيئة خاصة وأنه يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ على الواجهة الحضارية للمحافظة.