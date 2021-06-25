القوى العاملة: استخراج 220 شهادة قياس مستوى مهارة وتعيين 272 شابا بالفيوم

جدة - نرمين السيد - قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن المديرية قامت بتعيين 272 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم شاب من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1.389 من راغبى عمل، فضلا عن استخراج 220 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.





وأضاف الوزير - فى بيان اليوم الجمعة - أن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 27 ألف جنيه كرعاية إجتماعية لـ 9 عمال غير منتظم، و 9.406 جنيهات رعاية صحية لـ 116 عاملا، فضلاً عن تسجيل 194 عاملاً جديد بالمنظومة.

وأوضح على أبو الحسن مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر مايو الماضى- إن المديرية تلقت 19 شكوى عمالية، تم تسوية 4 شكاوى منها، وتحويل 3 شكاوى منها للقضاء، بالإضافة إلى 2 شكوى تم إتخاذ إجراء قانونى بشأنها، وتبقى 10 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة لافتا إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 57 منشأة، وأسفر عن تحرير 18 محضراً للمنشآت المخالفة.

وأضاف أن المديرية قامت فى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بالتفتيش على 274 منشأة ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى وأسفر عن تحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة .