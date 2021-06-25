/637269/طقس-شديد-الحرارة-في-معظم-أنحاء-الجمهورية-اليوم
دوت الخليج، نرصد في التقرير التالي، ما جاء بشأن ارتفاع نسبي في درجات الحرارة اليوم، وذلك وفقا لما جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية.
ارتفاعشديدفيدرجاتالحرارةاليوم
هذا ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وبينما حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
درجاتالحرارةفيمصراليوم
كما أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن اليوم الجمعة يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
وفيما يتعلق بنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.
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