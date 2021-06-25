/637270/بعد-التجديد-أرقام-أحمد-سيد-زيزو-مع-الزمالك

نجح مسئولي نادي الزمالك في تجديد عقد اللاعب أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء لمدة ثلاث سنوات بعد جلسة ناجحة استطاع خلالها مسئولو الأبيض في اقناع اللاعب بالتجديد.

ويرصد دوت الخليج أرقام أحمد سيد زيزو مع الزمالك بعد التجديد لمدة ثلاث سنوات.

لعب: ١٠١ مباراة

سجل: ١٤ هدفا

سجل في الدوري: ١٣

سجل في الكأس: ٢

لم يسجل في إفريقيا أي هدفا

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وقال أحمد سيد "زيزو" في تصريحات لقناة الزمالك: "جددت تعاقدي مع الزمالك لثلاث سنوات. كان من المهم جدا أن أكمل مسيرتي مع نادي الزمالك لأنكم تعلمون كم الضغوط التي كنت أعانيها مؤخرا".

وأضاف "كنت أقدر جماهير الزمالك وأقوم بأشياء في السر لمصلحة النادي، وفي الوقت ذاته أجد هجوم من الجماهير بسبب أشياء لم أفعلها. لكنني أعلم إن هذا الغضب كان على قدر حبهم لي".

صاحب الـ 25 يرتبط بعقد مع الزمالك حتى نهاية الموسم المقبل 2021/2022، وشارك زيزو هذا الموسم مع الزمالك في 31 مباراة بمختلف البطولات، سجل فيهم 5 أهداف وصنع 5 آخرين.

أرقام زيزو مع الزمالك

وتوج زيزو مع الزمالك بألقاب الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي حتى الآن.

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