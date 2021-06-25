إنفوجراف.. اجتماعات ومبادرات.. الحصاد الأسبوعى لوزارة الزراعة

جدة - نرمين السيد - وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الاعلامى للوزارة، وقناة مصر الزراعية.



وأشار الحصاد الأسبوعى للوزارة الى الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض الترتيبات الخاصة بالإطلاق الرسمى للمشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فى ضوء استعداد الدولة للتدشين الرسمى لهذا المشروع، على الرغم من بدء أعمال تنفيذ المشروعات بعدد كبير من المواقع، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ومسئولو عدد من الوزارات والجهات المعنية.



كما استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وقدم لهم التهنئة بمناسبة مرور ثلاث سنوات على إنشائها واستعرض معهم الانجازات التى شهدها قطاع الزراعة خلال الـ 7 سنوات السابقة سواء فى مجال التوسع الأفقى او الرأسى وزيادة تنافسية الصادارات الزراعية المصرية وأيضا المبادرات التى اطلقتها الدولة المصرية فى مجال الإنتاج النباتى أو الحيوانى أو منتتحات الألبان.

كما استعرض معهم موقف وسياسات تحقيق الامن الغذائى وجهود الدولة فى سبيل تحقيق الأمن وتقليل الفجوة الغذائية وأيضا برنامج الاصلاحات الهيكلية لقطاع الزراعة، كذلك التقى السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى بالمهندس حسين سعيد بحرى رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لأمات الدواجن إحدى أكبر الإستثمارات السعودية فى مصر، والوفد المرافق له بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية و والسمكية والداجنة وبعض قيادات الوزارة.

وترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى جلسة المؤتمر الوزارى الرابع للإتحاد الإفريقى والإتحاد الأوروبى للزراعة حول استخدام الحلول الرقمية فى الزراعة لمكافحة الأمراض وتعزيز المجتمعات الريفية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما تواصل مع بعض رؤساء شركات السكر لحل أزمة توريد البنجر، والتأكد من تفعيل الزراعة التعاقدية بين الشركات والمزارعين وقال القصير أنه جار إنهاء الأزمة بالتنسيق بين وزارتى الزراعة والتموين.



وتحت رعاية وزير الزراعة، أعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى، إطلاق فعاليات المبادرة القومية لتطوير الرى والتحول للرى الحديث، من محافظة بنى سويف، والتى يتم تنفيذها من خلال وزارتى الزراعة واستصلاح الاراضى والموارد المائية والرى، لرفع كفاءة الرى وترشيد استخدام المياه وتعظيم الاستفادة من وحدتى الارض والمياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، وارتفاع مستوى المعيشة للمزارعين، كما أعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعى البدء فى العمل على تكويد المزارع والكيانات التصديريه بالكامل، حيث من المقرر البدء فى تكويد مزارع الرمان كمرحلة أولى، وذلك نظرا لقرب الموسم التصديرى له.

وواصل قطاع الإرشاد الزراعى، ممثلا فى الإدارة المركزية للبساتين، والادارة المركزية للارشاد الزراعى، زياراته ولجانه المكثفة بالمحافظات المختلفة، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالتواصل المباشر مع المزارعين فى الحقول لتوصيل المعلومة الارشادية لهم، إذ أعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعى، نشاط مكثف للقطاع ممثلا فى الادارتين المركزيتين للبساتين والارشاد الزراعى، شملت المرور على 5 محافظات: المنوفية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، والوادى الجديد.

كما شارك المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الاغذية، فى ورشة العمل الخاصة بالشراكة بين الإتحاد الأوروبى والإتحاد الإفريقى للبحوث والابتكار، كما تم عقد برنامج تدريبى لعدد من الباحثين، وأعضاء الهيئة البحثية بالمعمل على نظام الأيزو ISO 45001/14001 فى مجال الصحة والوعلى internal audit عن طريق الاستعانة بإحدى الخبراء من شركة OCA global، كذلك برنامج تدريبى لعدد من الباحثين بمجموعة عمل العناصر الثقيلة على جهاز مطياف كتلة البلازما الثلاثى الرباعى المقترن الحثى ICAP TQe ICP MS/MS من قبل خبير من الشركة الموردة له، وهذا الجهاز يعد أحدث تقنية فى تقدير العناصر الثقيلة فى الأغذية، كما اعلن المعمل استلام وتحليل واصدار الشهادات لحوالى 5 آلاف عينة تم استلامها من العملاء.



وأعلن أيضا قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، ومديرية أمن البحيرة ومديرية الزراعة المختصة بالبحيرة ضبط 106 أطنان من المواد الخام الداخلة فى صناعة الأعلاف مجهولة المصدر وكذلك مخاليط الأعلاف غير المسجلة بوزارة الزراعة وبدون أية بيانات، وتم إحالة الأمر إلى النيابة لإتخاذ كل الاجراءات القانونية حيال المضبوطات والواقعة، كما استهل مركز بحوث الصحراء نشاطه هذا الأسبوع من واحة الخارجة بإقرار حزمة من الممارسات الزراعية المستدامة للمحاصيل الحقلية ونخيل البلح إذ أقر مزارعى واحة الخارجة والجهات التنفيذية بطريقة تشاركية مجموعة من الممارسات الزراعية السليمة والمستدامة لإدارة الموارد الطبيعية بواحة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، كما احتفل المركز باليوم العالمى لمكافحة التصحر، إذ يقام الإحتفال هذا العام تحت شعار: "إصلاح النظم الإيكولوجية.. الأراضى.. التعافى.. "أرض سليمة لإعادة البناء على نحو أفضل".



ونظمت إدارة المصايد بالهيئة العامة لتنمية الثروة ورشة عمل عن رصد الصيد العرضى للسلاحف البحرية والكائنات البحرية الكبرى بالبحر المتوسط، وتهدف ورشة العمل الى فهم الصيد العرضى للكائنات البحرية المهددة بالانقراض على مستوى البحر المتوسط فى محيط المياة الإقليمية المصرية وتعزيز قدرات الصيادين فى التعامل مع هذه الأنواع، كما نظم المعمل المركزى للنخيل مدرسة حقلية بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة بالمحافظة، وبحضور عدد من مزارعى النخيل والأشخاص المهتمين بزراعة نخيل البلح عن عمليات الخدمة الأرضية والرأسية السليمة التى تجرى على نخيل البلح وكيفية إجرائها ومدى تأثيرها الإيجابى على المحصول.

وقام الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لانتاج التقاوى، بالمرور على محطة غربلة كفور النيل بالفيوم والتقى مع كل العاملين بالمحطة والوقوف الميدانى على تجهيز تقاوى المحاصيل الصيفية ومدى كفاءة العمل بمحطة الاعداد.

كما أعلنت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، القاء 3 ملايين زريعة أسماك البلطى فى نهر النيل وذلك طبقا لخطة تنمية المسطحات المائية ونهر النيل وفروعه والبحيرات بإجمالى كميات زريعة قدرها 69 مليون وحدة زريعة من أنواع البلطى النيلى والمبروك الفضى ومبروك الحشائش والطوبارة.