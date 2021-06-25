صور- فى الجمالية.. البطيخ بيتاكل بالعيش والرغيف بـ 5 جنيهات

جدة - نرمين السيد - فى شارع جانبى بحى الجمالية بمنطقة الأزهر بمحافظة القاهرة، يقف وائل الجوهرى، وفى يديه بطيخة تزن بضع كيلوات، فى انتظار أن يقطعها إلى قطع صغيرة لكى يقدمها إلى زبائنه فى رغيف عيش.





وائل شاب من أهالى المنطقة ورث مطعم الجوهرى عن والده وجده، منذ أكثر من 100 عام، حيث عاصر مالكوا المطعم الأوائل زمن فتوات الجمالية، وتطور الحال إلى أن أصبح مطعم بطيخ فى موسم الصيف، ومطعم "رنجة" فى باقى السنة.

فى الخارج، يقف شاب من أهالى المنطقة وفى يديه 5 جنيهات، فى انتظار أن ينتهى الجوهرى من مهمته ليطلب منه "رغيف بطيخ" به بعض القطع من الجبنة القديمة.

يروى الجوهرى قصته مع المطعم الذى يعمل فيه منذ أكثر من 40 عاما:"جدى ينتمى إلى عائلة الجوهرى من أكبر عائلات الأزهر، ورث والدى عنه ذلك المطعم، والآن أصبح يقدم سندوتشات جبنة ويطبخ فقط بأى ثمن".

وأشار الجوهرى إلى أن الرغيف يبدأ من 5 جنيهات إلى 50 جنيها، موضحا أنه وبعد انتهاء موسم البطيخ يعمل فى بيع الرنجة فقط.

ويحرص الجوهرى على اختيار "البطيخ" ذو المذاق الجيد، لتقديمه إلى زبائنه يوميا، حيث يوفر سندوتش بطيخ فى متناول العامل البسيط، لأن أغلب زبائنه من العاملين فى منطقة الأزهر، والذين يحرصون على تناول البطيخ لما له من فوائد على الجسم، وخصوصا ما يحتويه من نسبة مياه عالية تساعد الجسم فى درجات الحرارة المرتفعة.

ويفضل المصريون، تناول البطيخ فى فصل الصيف، وخصوصا الأطفال، لما يساهم به فى ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف لاحتوائه على المياه بنسبة 92%.

والبطيخ من الفواكه الصيفية الغنية بالمياه والفيتامينات والمعادن، لذا تعد بديلا جيدا للمشروبات الغازية والعصائر المليئة بالسكريات وخصوصا مع ارتفاع درجة حرارة الطقس.

ومن أبرز فوائد البطيخ احتوائه على فيتامين سى والكثير من مضادات الأكسدة والالتهابات التى تحمى القلب وتحافظ على سير الدورة الدموية فى الجسم بشكل سليم.