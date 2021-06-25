أغنية «يا حبيبي» لمحمد رمضان تحقق 100 مليون مشاهدة

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دوت الخليج يكشف حجم المشاهدات التي حققتها أغنية «يا حبيبي» للفنان محمد رمضان و مطرب الراب العالمي ميتر جيمس.

محمد رمضان يحتفل بوصول أغنيته إلى 100 مليون مشاهدة

واحتفل رمضان بتخطي أغنية «يا حبيبي» حاجز ال 100 مليون مشاهدة من خلال طرحه البوستر الرسمي للأغنية على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، حيث علق قائلًا: "يا حبيبي.. 100 مليون مشاهدة على قناتي على اليوتيوب".

وتعاون محمد رمضان ومطرب الراب العالمي ميتر جيمس وفرغلي بلاكس في كتابة كلمات الأغنية، والموزع الموسيقي وسام عبد المنعم، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج حسام الحسيني وتم تصوير مشاهده في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تقول كلمات الأغنية :"هقولك كلمة واحدة ابرك من كلام كتير .. مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي.. يا حبيبي بناديكي .. تعاليلي بناديكي .. أنا هنا بناديكي .. تعاليلي بناديكي .. يا حبيبي بناديكي".

أزمة محمد رمضان مع سميرة عبد العزيز

ويشار إلى أن حالة من الجدل سببتها الأزمة التي اشتعلت منذ يومين بين الفنان محمد رمضان، والفنانة سميرة عبد العزيز، حيث اتهمت عبد العزيز رمضان بأنه وجهه لها كلمات مهينة، ليخرج رمضان في فيديو عبر حسابه على انستجرام ويؤكد على أنه لم يرتكب ذلك الفعل الدنئ.

محمد رمضان يتألق في موسم رمضان 2021

وعلى الصعيد الآخر، شارك الفنان محمد رمضان في السباق الرمضان المنصرم بمسلسل «موسى»، بطولته إلى جانب نخبة من النجوم من بينهم سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.